上市委員會權力有限一向遭到市場詬病，港交所（0388）今日就委員會紀律制裁發諮詢，擬降低制裁門檻，並增加譴責聲明種類。惟翻查新諮詢，董事違規的個人後果主要仍是遭受港交所譴責。本次措施則新建議，若違規董事、高管仍留任，港交所除原先的停牌、除牌制裁可採用，現時亦可「禁止公司使用市場設施」，效力包括不批准發新股集資等。諮詢為期約兩個月，於10月9日結束。

諮詢建議，在現行「損害投資者權益聲明」上，加多一項「董事不適合性聲明」的譴責類別。文件指，後者是針對最嚴重的董事行為失當情況，例如重複違規、涉及利益衝突等。在發出「不適合性聲明」情況下，該董事任職的其他公司亦被要求評估該名人士的合適性。

根據《上市規則》，上市委員會針對公司較為嚴重的制裁中，一向包括兩項「辣招」。一是「禁止公司使用市場設施」，即暫停處理任何需聯交所批准的事項，包括發行新股等；二是禁止券商、財務顧問代表等服務該公司。不過，本次諮詢文件披露，因應細節限制，此兩項制裁至今未有真正實施過。

諮詢建議，降低兩項「辣招」的門檻，將原有條件即「公司故意或持續不履行責任」的相關字眼刪去。文件指出，屆時若上市公司剝奪股東及時接收重大信息、就關連交易進行表決的權利，或是內部監控存在重大缺失，便可適用此類嚴重制裁。

港交所上市主管陳翊庭表示，聯交所紀律機制已有一段時間未作出重大的修改，希望本次可全面檢討有關機制，使其切合所需，繼續維持市場質素，達到與國際最佳常規一致。

港交所主要建議：

1. 增設新譴責聲明「董事不適合性聲明」，最嚴重情況下針對董事發出

2. 增設針對公司高級管理層可發「損害投資者權益聲明」

3. 若違規董事、高管仍留任，除原先的停牌、除牌，加入「禁止公司使用市場設施」作為制裁

4. 若董事、高管遭譴責，公司所有通告及通訊必須提及譴責聲明

5. 引入「間接責任」概念，在制裁公司高管、股東、顧問等相關人士時便於操作

6. 擴大紀律機制覆蓋範圍，納入結構性產品擔保人、債券擔保人等

7. 若專業顧問如律師、投行、會計等嚴重違規，可禁止其為任何上市公司服務

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