美國總統特朗普對字節跳動（ByteDance）旗下短視頻平台TikTok頻繁「出招」，今日更正式發行政命令，禁止美企與字節跳動交易，45日後生效。惟美國數據公司Apptopia近日發文指出，即使TikTok被禁，在美國第二受歡迎的類似應用程式（App）依然是屬於中資，即內地社交媒體公司歡聚時代（JoYY）旗下的Likee。

根據Apptopia數據，過去6個月內，TikTok在Apple Store錄得下載量為4746萬次，而緊隨其後的Likee則被下載725萬次。在美國音樂短視頻領域，TikTok的競爭對手包括美國本土企業創立的Byte及Triller，以及最早由德國企業創立、隨後轉移至美國的Dubsmash。不過，上述「本地薑」在上半年成績都遠遠未有中資App Likee好。例如Triller期內的下載量，僅有255萬次。Instagram近期亦推出Reels欲搶客，但已面臨極大競爭。

Apptopia指出，推出Likee的公司為BIGO Technology，而背後公司則為歡聚時代。該文章指出，Likee及TikTok均具有相同的內容及形式，此外Likee亦是被印度政府下令禁止的App之一，但是美國政府現時則僅將禁令相關討論放在TikTok上。

根據資料，歡聚時代早在2012年在美國納斯達克上市，公司創始人兼大股東為李學凌，旗下產品包括YY語音，亦持有直播平台虎牙的股份。此外去年年報顯示，小米（1810）創始人兼董事長雷軍亦持有歡聚時代7.8%股權。

記者：馬迪帆

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