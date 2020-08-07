就美國總統特朗普簽署行政命令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，字節跳動發聲明表示，這項行政命令會破壞全球企業對美國法治承諾的信任，開了一個有違表達自由和開放市場的危險先例。公司將全力採取一切可行的措施，確保法治不被摒棄，如果美國政府不能給予公司公正的對待，將訴諸美國法院。

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騰訊稱「正審視行政命令以作全面理解」

聲明指出，特朗普頒發的行政命令沒有遵循正當法律程序，對此感到非常震驚。近一年來，字節跳動一直懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對美國政府所提出的顧慮提供建設性的解決方案；但面對的卻是美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序擅自決定協議條款，甚至試圖干涉私營企業之間的協商。

字節跳動強調，已明確表示願意與美國政府協商解決方案，以便能繼續提供服務，但在過程中，美國政府始終不遵循正當法律程序也不依法行事。公司認為，行政命令引用的「報告」來歷不明或未經證實，對於這款應用「可能」會被用於虛假宣傳活動的擔憂並無任何實質依據。此外，TikTok被質疑的數據收集行為，一直都是全世界數以千計的移動程序的常規做法。

字節跳動重申，TikTok從來沒有與中國政府共享用戶數據，也從未應要求審查過內容。公司亦通過建立透明度中心（Transparency Center）的方式，公開了審核政策和算法源代碼，還沒有同類型科技公司承諾履行這樣的責任，甚至表示可以將美國業務出售給一家美國公司。

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