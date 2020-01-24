港股跌398點 騰訊挫逾半成 匯控全周挫逾6%
文章日期：2020年8月7日 16:20
美國總統特朗普發出行政命令，禁止與微信、TikTok母企字節跳動進行交易，消息重擊中港股市，港股在騰訊（0700）拖累下，一度急跌逾760點，低見24167點，見逾一個月低位。隨後美國官員稱行政命令只針對微信，不針對騰訊的其他交易，大市跌勢轉趨緩和，埋單跌398點或1.6%，報24531點，成交金額1778億元，較上日增加30.87%；國指跌138點或1.36%，報10063點。
恒生科技指數收報7386點，跌2.51%。ATMX普遍向下，騰訊（0700）一度插水一成，跌穿500元，創近9年最大單日跌幅，收跌5.04%，收報527.5元，拖低恒指155點。阿里巴巴（9988）收報249.2元，跌3.04%；小米（1810）收報15.44元，跌3.02%。美團（3690）一枝獨秀，收報222.4元，升0.54%。
藍籌中以內需股恒安（1044）表現最好，升1.28%，收報67.45元，其次為銀娛（0027）升1.13%，收報53.7元。昨日放榜的長實集團（1113）跑輸，跌6.96%，收報41.45元，是表現最差的藍籌。同於昨日公布業績的長和（0001）亦見疲勢，埋單跌2.16%，收報49.8元。電盈（00008）主席及主要股東李澤楷溢價近16%增持，收報4.9元，漲9.13%。
中美角力升級，貿易股普遍受壓。萬洲（0288）跌2.52%，收報6.95元；創科實業（0669）跌1.06%，收報84.05元；申洲國際（2313）收報97元，逆市升0.57%。稀土股有支持，中國稀土（0769）升4.08%，報0.51元。
泰格醫藥 （3347） 首日在港掛牌，收報113.3元，較招股價100元升13.3%。
總結過去一周，恒指累跌0.25%或63點，藍籌中以九龍倉置業（1997）表現最好，累升6.57%；匯控（0005）最差，累跌6.15%。國指過去5個交易日累升0.23%或23點。
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