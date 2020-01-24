恒指科技指數在7月時推出後，廣受關注。不少公司也籌備推出相關產品。今日未來資產環球投資宣佈，旗下Global X於香港推出「Global X中國機械人及人工智能ETF」以及「Global X中國半導體ETF」。這兩隻聚焦中國市場的主題交易所買賣基金(ETF)將面向散戶及機構投資者，旨在針對性地投資各行業中可受惠於中國加速發展機械人及人工智能應用，以及中國半導體行業之革命性轉變的中國公司。

基金單位由即日起在港交所（0388）以港元和美元交易。「Global X中國機械人及人工智能ETF」（2807）（港元)和（9807）（美元），而「Global X中國半導體ETF」為（3191）（港元）和 9191（美元）。

未來資產環球投資（香港）行政總裁李禎鎬表示，Global X中國機械人及人工智能ETF旨在物色機械人和人工智能於中國的領先企業。面對勞動人口減少及勞工成本上漲，中國將更著重於機械人及人工智能應用，以維持國內製造業的競爭力。隨着科技進步使應用成本減低，機械人技術在更多行業間普及，智能機械人和人工智能在中國的應用亦取得明顯增長。中國政府期望帶動國家從傳統製造業經濟向科技強國轉型，而機械人和人工智能應用將成為轉型的核心所在。

Global X中國半導體ETF將幫助投資者追蹤蛻變中的中國半導體行業。隨著中美貿易緊張局勢升溫，中國決心扶持國內半導體產業，期望實現產業自給自足，同時培養其全球競爭力。近年來，投放於研發上的巨額資金、大量國家補貼及大規模吸納人才的招聘活動，均有助中國本土半導體製造商迅速成長。中國在大力推動機械人、物聯網、5G和自動駕駛等下一代技術的發展路途上，高端半導體是其中不可或缺的科技基礎。中國作為世界上最大半導體消費國的地位有望延續，而中國本土製造商亦將從中受惠。 李禎鎬表示，該兩隻ETF希望助投資者，追蹤這些新興主題，並充分把握中國科技行業的巨大潛力。

記者：龍彩霞

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