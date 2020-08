next

美國總統特朗普簽署行政令,表明要「解決微信(WeChat)所構成的威脅,簽署後45天起禁止一切與微信有關的交易。路透報道,微信母公司騰訊(0700)發言人表示,騰訊「正在審視有關行政命令以作全面理解」(reviewing the executive order to get a full understanding)。

相關新聞

微信行政命令詳情|涉美國人信息、內容審查、虛假宣傳活動

外電指微軟欲洽購TikTok全球所有業務

特朗普簽署行政令 禁止與Wechat、TikTok母企進行交易

除了微信,特朗普亦對TikTok簽署行政令,進行全面限制措施。中國外交部發言人汪文斌表示,有關企業按照市場原則和國際規則,在美開展商業活動,遵守美國的法律法規,美方藉口國家安全,頻繁濫用國家力量,無理打壓非美國企業,並稱這是「赤裸裸的霸權行徑」,中方堅決反對。

騰訊股價今日受壓,跌穿10天線(540.45元)和20天線(537.9元),一度跌穿500元水平,低見499.4元,下挫10.1%。現報524.5元,下挫5.58%。

其他報道

滬指終5連升 全日跌32點 全周累升1.4%

中國7月份大豆進口量創歷史次高水平

Facebook讓員工在家工作至明年年中

渣打馬鞍山分行員工初步確診新冠肺炎

【有片:埋身擊】避險需求帶動 美元能否見底回升?

百勝中國計劃最早9月份在港第二上市