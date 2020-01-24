港股半日挫566點 騰訊500元失而復得 電盈逆市升

美國總統特朗普發布行政命令，禁止任何美國公司或個人與微信、TikTok母企於45天後進行交易。市場憂中美關係急速惡化，港股一度跌逾760點，低見24167點，之後跌幅收窄，恒指半日跌566點或2.27%，報24364點，成交金額1026億元；國指失守1萬點大關，跌212點或2.08%，報9989點。

恒生科技指數收報7221點，跌4.69%。微信母公司騰訊（0700）首當其衝，一度跌逾一成，創近9年最大跌幅，失守500元水平，低見499.4元，之後重新收復500元大關，報518元，跌6.75%，大幅拖低大市逾200點。ATMX全線受壓，阿里巴巴（9988）收報245.2元，跌4.59%；美團（3690）收報214元，跌3.25%；小米（1810）收報15.18元，跌4.65%。

國際金融股隨大市向下，匯控（0005）跌1.94%，失守33元水平，收報32.85元；友邦（1299）跌1.75%，收報70.35元。

中美關係再度緊張，貿易股個別走，萬洲（0288）跌2.95%，收報6.92元；申洲國際（2313）升0.31%，收報96.75元；創科實業（0669）跌1.24%，收報83.9元。手機孖寶捱沽，瑞聲（2018）跌3.84%，收報60.1元；舜宇（2382）跌3.86%，收報141.8元。中美局勢惡化，稀土股再度炒起，中國稀土（0769）逆市升6.12%，報0.52元。

昨日放榜的長和（0001）半日偏軟，跌2.75%，收報49.5元，同系長實集團（1113）亦走低，半日跌8.31%，收報40.85元，是跌幅最大的藍籌。電訊盈科（0008）執董兼主席李澤楷以溢價15.8%提要約，收購股東2%股份，電盈逆市升8.68%，收報4.88元。

濠賭股逆市走高，其中金沙中國（1928）升1.02%，收報29.85元，為表現最好藍籌，銀娛（0027）升0.47%，收報53.35元。

泰格醫藥 （3347） 首日在港掛牌，半日收報114.6元，較招股價100元升14.6%。

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