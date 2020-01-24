美國總統特朗普簽署行政令，解決TikTok構成的威脅。根據命令指，中國公司開發和擁有的App在美國的普及繼續威脅著美國的國家安全，外交政策和經濟。必須採取措施解決特別是TikTok造成的威脅。

特朗普簽署行政令 禁止與Wechat、TikTok母企進行交易

微信行政命令詳情｜涉美國人信息、內容審查、虛假宣傳活動

文件指，中國公司ByteDance擁有的TikTok在美國已被下載超過1.75億次，在全球範圍內被下載了十億次。TikTok自動從其用戶那裡捕獲大量信息，包括從互聯網及其他網絡活動信息，例如位置數據以及瀏覽和搜索歷史。

文件指，這種數據收集有可能使中國共產黨訪問美國人的個人和專有信息，從而有可能使中國追踪聯邦僱員和承包商的位置，建立個人信息檔案以進行勒索以及進行企業間諜活動。

文件亦引述報道指，TikTok還審查了中國共產黨認為對政治敏感的內容，例如有關香港抗議以及中國對維吾爾族和其他穆斯林少數民族的待遇的內容。該移動應用程序還可用於有利於中共的虛假宣傳活動，例如有關揭穿2019年新型冠狀病毒起源的陰謀論時。

文件強調這些風險是真實的。國土安全部，運輸安全管理局和美國武裝部隊已經禁止在聯邦政府的電話上使用TikTok。印度政府最近禁止在全國范圍內使用TikTok和其他中國App；印度電子和信息技術部在一份聲明中稱，他們「正在以未經授權的方式竊取並秘密地將用戶數據傳輸到印度以外位置的服務器」。美國公司和組織已開始禁止在其設備上使用TikTok。美國必須對TikTok的擁有者採取積極行動，以保護國家安全。

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