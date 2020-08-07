美國總統特朗普簽署行政令，解決微信威脅，根據該行政令指，由中國公司開發和擁有的App繼續威脅著美國的國家安全，外交政策和經濟。為了保護國家，需要採取行動來應對TikTok帶來的威脅，以及需要採取進一步的措施來應對Wechat構成的類似威脅。

特朗普簽署行政令 禁止與Wechat、TikTok母企進行交易

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文件指，騰訊（0700）擁有的消息，社交媒體和電子支付應用程序微信，在全球擁有超過十億用戶，其中包括美國用戶。與TikTok一樣，微信會自動捕獲其用戶的大量信息。這種數據收集使中國共產黨將獲得美國人的個人和專有信息。

此外，該應用程序還可以捕獲訪問美國的中國公民的個人信息和專有信息，從而使中共擁有一種機制，可以跟踪生活中首次享受自由社會利益的中國公民。例如，在2019年3月，據報導，一位研究人員發現了一個中文數據庫，其中包含數十億個微信消息，這些消息不僅來自中國用戶，還來自美國，台灣，韓國和澳洲。據報導，與TikTok一樣，微信也對中國共產黨認為對政治敏感的內容進行審查，也可能將其用於造福中國共產黨的虛假宣傳活動。

文件指，這些風險已導致包括澳洲和印度在內的其他國家開始限製或禁止使用微信。美國必須對微信擁有者採取積極行動，以保護國家安全。

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