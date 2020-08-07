美國財政部官員透露，華府顧問向總統特朗普提出建議，將未能在2022年1月前達到美國審計要求、在美國上市的中資企業須要除牌。

成員包括財長姆努欽及證交會主席克萊頓的專責小組，早前就如何保障美國投資者草擬報告，就保護美國投資者免受中國企業帶來的風險提出建議。

財政部官員向記者簡介報告時指，華府要做到公平競爭，在美國上巿的中資企業要符合其他所有上巿公司的標準。如果相關建議透過證交會的規則制定流程實施，在當地上巿的中資企業需要在2022年1月前，確保美國證交會轄下的上市公司會計監督委員會，能夠取得公司的審計文件。他們亦可以透過美國的母公司進行共同審計，否則須要除牌。但如果尋求首次在美國掛牌，就要立即遵守有關規定，而具體監管細則尚待制定。

上述建議針對困擾美國監管機構十多年的問題，就是中國不允許上市企業會計監督委員會(PCAOB)的檢查人員查閱阿里巴巴、百度以及其他在美上市中資企業的審計文件。由於中美之間的緊張關係加劇，加上今年瑞幸咖啡財務造假事件引發軒然大波，這一問題變得更為緊迫。

中國的會計師事務所，包括德勤、安永、普華永道和畢馬威等巨頭在當地的附屬機構，長期以來一直爭辯有關中國法律禁止他們與PCAOB共享審計工作文件，理由是這些文件可能包含國家機密。

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