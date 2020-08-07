英國《金融時報》引述知情人士報道，美國科技巨頭微軟（Microsoft）正尋求達成一項收購TikTok全球所有業務的交易，包括在印度和歐洲的業務。報道指，微軟之所以考慮購買Tiktok全球所有業務，原因之一是難以清楚分離後台功能，以及確保用戶在跨國旅行時仍然能夠使用該應用程序。

報道引述一位與白宮討論內容的消息人士稱，TikTok的全球業務價值約為500億美元（約3900億港元），而其在美國的業務價值不到這個數字。分析師和銀行家估計，TikTok美國業務的估值介乎150億至500億美元。字節跳動和微軟未有就報道作出回應。

另《彭博》則引述消息人士報道，微軟與TikTok的談判仍集中在收購TikTok位於美國、澳洲，加拿大和紐西蘭業務，雙方沒有擴大談判範圍。

此外，美國參議院早前通過一項法案，禁止聯邦工作人員在政府發的設備上使用TikTok。

此前美國政府此前威脅要封禁TikTok在美業務，美國總統特朗普發布行政命令，禁止任何美國公司或個人與TikTok的中國母公司字節跳動進行交易，命令在45天內生效。

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