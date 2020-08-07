美股做好，港股連升兩日後今早回吐。恒指今早低開21點或0.09%，報24909點，成交金額28億元；國指今早高開2點或0.03%，報10205點。

匯控（0005）領跌大市，開市1.04%，報33.15元，拖低恒指21點。ATMX中，騰訊（0700）一枝獨秀，升0.63%，報559元；阿里巴巴（9988）報256元，跌0.39%；美團（3690）報218.6元，跌1.18%；小米（1810）報15.9元，跌0.13%。

藍籌中以金沙中國（1928）表現最好，升2.2%，報30.2元；昨日放榜的長實集團（1113），中期基礎溢利跌35%，今早表現最弱，跌3.7%，報42.9元。長和（0001）上半年少賺29%至130億元，開市跌1.38%，報50.2元。

電盈（0008）公布，執行董事兼主席李澤楷提出要約，向每位股東以每股5.2元(較上日溢價15.8%)收購持股。電盈開市飈9.13%，報4.9元，見逾一年高位。

昨日放榜的港鐵（0066）中期轉虧蝕3.3億元，開市無升跌，報39.4元。

中芯國際（0981）昨日公布，次季多賺逾6倍，創單季新高，開市報32元，跌2.29%。

部分車股昨日公布營運數據，吉利汽車（0175）7月總銷量按年增15%，報16.98元，跌0.82%；比亞迪（1211）首7個月銷量大跌26.7%，報79.4元，跌0.25%。

A股7月急升推高券商利潤，中資券商股營運數據理想，惟券商股今早個別發展，中國銀河（6881）報5.05元，升0.6%；中信証券（6030）報19.3元，跌0.31%；招商證券（6099）報9.97元，升0.71%。