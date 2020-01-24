港股ADR升185點 泰格上市 留意電盈
文章日期：2020年8月7日 08:57
美股向上，港股ADR升185點或0.68%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升1.25%，折合報562.44元；匯控（0005）跌1.07%，折合報33.14元；建行（0939）跌0.7%，折合報5.72元。
美期變動不大，道期跌0.1%，納期升0.05%，標期跌0.05%。日股現跌0.08%，韓股現升0.72%，澳股現跌0.39%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括富智康（2038）、朗廷（1270）、上實（807）等。
泰格醫藥（3347）今日上市，定價100元。
電盈（0008）公布，李澤楷溢價15.8%，要約收購股東2%股份，總代價8億。另外，電盈擬19.5億售Now TV業務予香港電訊（6823），OTT業務或分拆上市。
長實（1113）中期基礎溢利跌35%，Greene King蝕19億，料港樓市平穩。
長和（0001）上半年少賺29%至130億元，派息同步減。
港鐵（0066）中期轉虧蝕3.3億略勝公司預期，派息25仙。
融創中國（1918）公布，宣布分拆物管業務上市，股東或獲分派。
吉利汽車（0175）7月總銷量按年增15%至10.5萬部。
比亞迪（1211）首7個月銷量大跌26.7%至19萬部。
中海外（0688）上月賣樓跌24%至215億元人幣。
中芯國際（0981）次季多賺逾6倍，創單季新高。
高偉電子（1415）上半年純利升逾33倍至2816萬美元，不派中期息。
A股7月急升推高券商利潤，銀河（6881）升79%，信証（6030）升538%，招證（6099）升149%。
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