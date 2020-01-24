美國上周新申領失業救濟人數減少至118.6萬人，較市場預期的140萬少，是3月中以來最低；美國總統特朗普表示，新冠疫苗能剛好在11月3日大選日左右問世；雖然刺激法案談判雙方立場仍相距甚遠，不過特朗普表示將會簽署行政命令，延長失業 救濟及實施其他紓困措施。美股向上，納指觸及11121點即市新高，收市守穩11000點以上，再創收市新高，道指低開30點後曾跌最多56點，其後倒升，高位升192點。

道瓊斯工業平均指數收市升185點，或升0.68%。標準普爾500指數收市升21點，或升0.64%。納斯達克綜合指數收市升109點，或升1%。

蘋果升3.49%，報455.61美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而波音跌1.22%，報172.2元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報455.61元，升3.49%，谷歌母公司Alphabet收市報1504.95元，升1.75%，亞馬遜收市報3225元，升0.62%，Facebook收市報265.28元，升6.49%。

德國DAX指數收市跌0.54%，報12591.68點；法國CAC 40指數收市跌0.98%，報4885.13點；英國富時100指數收市跌1.27%，報6026.94點。

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