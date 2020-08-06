美國總統特朗普昨日接受霍士新聞（Fox News）訪問，在美國因應「國安法」終止對香港的特殊待遇後，紐交所、納斯達克交易所將會有更多商機，而「香港將不再是一個成功的交易所」。

他表示，美國曾經給香港巨大利好刺激（tremendous incentives），令港交所從美國本土交易所奪走巨大的生意，而「現在我們要將他們奪回來」。

財庫局發言人今日回覆本報，表示憑藉「一國兩制」優勢、與國際市場接軌的監管制度及基建、人才資源，在國家政策支持和特區政府的努力下，即使面對多方面的市場變化，香港一直、亦將繼續是全球各地企業的首選集資平台，以及具競爭力的國際金融中心。

發言人續指，以首次公開招股（IPO）集資總額計，香港在過去11年七度位列全球第一。今年截至7月底，香港的新股集資總額達1321億港元。

發言人表示，今年香港證券市場的平均日成交錄得1248億港元，較去年全年的平均日成交升逾四成，稱此說明了國際市場參與者對香港金融體系的認可及信心。

港交所（0388）全日跌0.26%，報385元。

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