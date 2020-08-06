高偉電子上半年純利升逾33倍至2816萬美元 不派中期息
文章日期：2020年8月6日 19:44
高偉電子（1415）公布上半年業績，純利按年大升33.55倍至2816.4萬美元，收入亦升58.9%至3.075億美元，每股盈利3.4美分。集團表示，由於新冠肺炎令經濟前景極度不明朗，為了未來擴展計劃而保留更多現金，因此不建議派發中期息。
集團指出，相機模組的供應鏈競爭日趨激烈，上半年業務收入按年升59.3%至3.074億美元，主要由於客戶訂單增加及產品單價上升，期內的相機模組的需求很大程度受新型肺炎爆發所影響。
另外，集團光學部件業務以提供「藍色濾光片」為主，是相機模組的主要部件之一，主要客戶包括LG電子等。由於期內智能手機行業下行導致需求減少，收入按年下跌79.4%至100萬美元。
展望未來情況，集團預計受疫情影響下半年智能手機行業仍不明朗，但由於
集團與主要客戶現有關係良好，亦會持續投資更先進的產品，對下半年前景仍持樂觀態度。
集團今日收市報3.99元，升11.76%。
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