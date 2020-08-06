長和（0001）主席兼集團聯席董事總經理李澤鉅在分析員會議上表示，數年前集團已經表示，派息會視乎盈利水平而定，因應目前新冠肺炎的影響，加上集團正物色若干收購機會，因此其會依盈利表現派息。他又預期，隨著疫情紓緩，各地重啟經濟，消費者會重臨，旗下零售業務的化粧品及醫健產品，更在疫情期間保持彈性。

集團副董事總經理黎啟明補充，零售業務在6、7月份出現復甦跡象，該業務的息稅前盈利表現比去年7月同期，沒有疫情影響時，還要增長14%。他期望，零售業務的增長趨勢能夠持續至第三、四季。疫情更反映到集團的零售業務與顧客保持聯繫的能力。當中位於荷蘭、比利時及盧森堡的零售業務於7月份實現銷售增長，增長之勢更遍及波蘭及德國，英國的零售業務則正在改善中。屈臣氏集團(亞洲及歐洲) 行政總裁倪文玲稱，集團的電商業務在過去3個月，大增九成，增速正在加快。

電訊業務方面，集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭指出，長和將歐洲的發射站業務撥入獨立公司已告完成。集團聯席董事總經理霍建寧則指，集團因應英國電訊業務的EBITDA邊際利潤率由過往的40%，跌至上半年度的30%，已於數個月前進行業務改造，冀盡快將EBITDA邊際利潤率重新提高至40%。另因為華為的設備佔集團英國電訊網絡核心部份比例不高，並且已選了愛立信作為夥伴，因此對電訊業務的影響不大。

赫斯基在上半年度由盈轉虧，霍建寧稱，赫斯基要實現收支平衡的油價水平約在每桶38美元，現價有時高見40美元，要實現邊際利潤則要更高水平，他相信若油價能夠企穩現水平，赫斯基有機會不用虧損。赫斯基會盡量控制好營運及資本開支，保障現金流。

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