長實（1113）主席李澤鉅在業績會回應樓市表現時，表示地產會繼續受惠求過於供。去年下半年優質大單位銷售較慢，近期社會穩定後大單位銷售較佳，例如近期Sea to Sky的1000萬至2000萬單位銷售不錯。至於近期本地政治環境問題對樓市影響，李澤鉅表示不作評論。

對於疫情對零售和辦公室租務影響，李澤鉅認為租戶組成會有所改變，一些奢移品商鋪會縮減，不過有其他店鋪會承接，如同公司曾經因高租金移出中環，這些公司或會回來。他認為核心區以外的地區，會較核心區受影響。至於酒店，李澤鉅指逐月計租的長期租約穩定，該行整體業務受疫情影響較同業為少，日租酒店在早前餐廳放寬防疫措施重開後，現金流可達平衡，惟現在防疫措施加強，經營較為艱難。

長實表示其現金流充足，負債淨額與總資本淨額比率約為4.7%。問及低息和疫情影響，會否改變收購基建的策略，李澤鉅表示會逐個項目計算，基建仍提供有質素的收入，目前仍有一、兩個項目在討論。他認為，疫情帶來挑戰，為該行收購帶來機會，「我們還在收購模式」。該行收購視乎利潤率，視香港、中國內地、英國、新加坡等，皆為本地市場。至於派息減少，李澤鉅表示不能預測派息政策。

倫敦酒館業務上半年蝕19億元，長實企業業務發展部總經理馬勵志表示在7月初重開後，已接近EBITDA（利息、稅及折舊前利潤）平衡，下一步希望可填補折舊支出，不過目前仍有再封鎖的不確定性。李澤鉅補充，英國疫情仍嚴重，不過當疫情改善後，客戶很希望回到酒吧，恢復速度相當快。

近日高銀金融（0530）委任馬勵志擔任副主席，李澤鉅回應，兩者是很不同的公司，希望高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，他指不宜為高銀回答問題，有確實事項時會盡快公布。

其他報道

長和上半年少賺29%至130億元 派息同步減

越秀房託中期分派跌25% 每基金單位派0.1098元

慶鈴汽車料中期溢利跌最多60%

電盈擬19.5億售Now TV業務予香港電訊 OTT業務或分拆上市

中信集團擬今年削百億人幣行政開支應對疫情

電訊盈科上半年蝕5.84億 派中期息9.18仙

金發局：建議企業持股超75%子公司整合計稅 金融業受惠減稅

長和正研究壯大發射站業務貢獻的選項

A股7月急升推高券商利潤 銀河升79% 招證升149% 東證升297%

中芯國際次季多賺逾6倍 創單季新高

長實中期基礎溢利跌35% Greene King蝕19億 料港樓市平穩

港鐵中期轉虧蝕3.3億 派息25仙