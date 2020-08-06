李澤鉅：大價單位今年去貨加快 正與高銀洽合作
文章日期：2020年8月6日 18:36
長實（1113）主席李澤鉅在業績會回應樓市表現時，表示地產會繼續受惠求過於供。去年下半年優質大單位銷售較慢，近期社會穩定後大單位銷售較佳，例如近期Sea to Sky的1000萬至2000萬單位銷售不錯。至於近期本地政治環境問題對樓市影響，李澤鉅表示不作評論。
對於疫情對零售和辦公室租務影響，李澤鉅認為租戶組成會有所改變，一些奢移品商鋪會縮減，不過有其他店鋪會承接，如同公司曾經因高租金移出中環，這些公司或會回來。他認為核心區以外的地區，會較核心區受影響。至於酒店，李澤鉅指逐月計租的長期租約穩定，該行整體業務受疫情影響較同業為少，日租酒店在早前餐廳放寬防疫措施重開後，現金流可達平衡，惟現在防疫措施加強，經營較為艱難。
長實表示其現金流充足，負債淨額與總資本淨額比率約為4.7%。問及低息和疫情影響，會否改變收購基建的策略，李澤鉅表示會逐個項目計算，基建仍提供有質素的收入，目前仍有一、兩個項目在討論。他認為，疫情帶來挑戰，為該行收購帶來機會，「我們還在收購模式」。該行收購視乎利潤率，視香港、中國內地、英國、新加坡等，皆為本地市場。至於派息減少，李澤鉅表示不能預測派息政策。
倫敦酒館業務上半年蝕19億元，長實企業業務發展部總經理馬勵志表示在7月初重開後，已接近EBITDA（利息、稅及折舊前利潤）平衡，下一步希望可填補折舊支出，不過目前仍有再封鎖的不確定性。李澤鉅補充，英國疫情仍嚴重，不過當疫情改善後，客戶很希望回到酒吧，恢復速度相當快。
近日高銀金融（0530）委任馬勵志擔任副主席，李澤鉅回應，兩者是很不同的公司，希望高銀討論合作尋找協同效應，目前討論進行中，他指不宜為高銀回答問題，有確實事項時會盡快公布。
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