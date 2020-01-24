越秀房託（0405）中期分派跌24.9%至3.19億元人民幣（下同），每基金單位分派按年跌27.2%王0.099元，換算至港幣則按年跌29%至0.1098元。期內收入按年跌16.9%至8.31億元，物業收入淨額按年跌10.3%至6.54億元。

期內，集團的成熟型物業經營收入按年跌20.4%至7.264億元，當中白馬大廈跌12.6%、維多利廣場跌20.4%，國金中心的寫字樓部分仍升1.2%，但零售商場、酒店及服務式公寓分別跌10.3%、64.3%、22%﹔越秀大廈則跌11.6%﹔財富廣場跌0.5%﹔城建大廈升4.3%。

成長型物業經營收入則按年升20.8%至1.047億元，當中武漢物業升25.2%、杭州維多利則升0.6%。

集團主席林德良指出，受疫情影響，集團一改行業「又要食得飽又要食得好」的習慣，現在一年的短約亦會接受，並推產品多元化，及悦享會平台。而受較大影響的是上海物業，因當地在上半年大環境出現減租、供應增加、空置率升至百分之二十以上。

但他認為，目前內地疫情受控，加上在低息環境下對房託的利息成本有利，將有助公司前景。

記者：方楚茵

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