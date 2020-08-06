港鐵（0066）受疫情影響，罕見錄得中期虧損，集團行政總裁金澤培表明疫情下前景「好難估計」，直言再進行票務優惠要「考慮可持續經營需要」。不過近年變身大地產商的港鐵，雖然下半年未有項目拎到入伙紙，但在未來數月會為三項物業發展項目進行招標，並指招標工作正如水如荼進行中，當中將提供超過2,500單位的日出康城第13期將會率先招標，其次為黃竹坑站上蓋第5與第6期。

金澤培指出，疫情在上半年對整體業務的影響高達50億元，認為難估疫情後續影響。但以往港鐵一直提供票務優惠約20多億元，凍結票價又涉及數億元，加上自今年七月起的半年提供的八折票價優惠又涉約8億元，合共影響達30多億元，再提供優惠或需要考慮可持續經營需要。

雖然港鐵上市後首錄中期虧損，不過港鐵表示會維持漸進式派息政策，但要視乎實際財務及經濟情況。

為紓緩疫情期間中小型租戶的租金負擔，港鐵曾公布中小型租戶可獲減免2月至4月份一半租金，大型租戶租金減免則按別情況而定，又再於5月和6月份向租戶提供租金減免，但未有透露最新減租情況，但物業總監鄧智輝指出，租戶在現時市況下續租時較審慎，但因為許多租戶與港鐵是長期合作關係，故有提供不同方案以制定新租務安排。

至於商場項目方面，鄧智輝指大部分工程已完成，而日出康城第七期商場「The LOHAS康城」預期於今年底開幕，會盡快招租，並為居民提供超市及餐飲的需求。

記者：方楚茵

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