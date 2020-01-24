電訊盈科（0008）公布，建議將Now TV業務轉讓予香港電訊（6823），代價2.5億美元（約19.5億港元），並會檢討PCCW OTT，即「Viu」及「Moov」品牌的策略，包括但不限於PCCW OTT潛在獨立上市、或是通過策略夥伴對PCCW OTT 作出額外投資，進一步向業務引入第三方融資。

電盈指出，交易有助加強及提升媒體業務的前景及增強協同效應，包括創建香港唯一真正的「四網合一」服務供應商 ，香港電訊可透過固網、寬頻、流動通訊及收費電視服務，提供無縫的用戶體驗。另外，「Now TV」將與香港電訊的寬頻和流動通訊業務更緊密合作，提供更豐富的全套接連服務及節目內容。交易所得款項將由電盈用作一般企業及營運資金用途，包括償還電訊盈科層面的債務。

Now TV現時由電訊盈科媒體集團營運，截至去年12月底止，電訊盈科媒體集團未經審核的備考綜合資產淨值約21.45億元，2018年及2019年全年EBITDA分別為5.27億元及5.13億元；稅後純利分別為7500萬及4100萬元。

記者：蕭嘉聰

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