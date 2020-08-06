電訊盈科（0008）收市後公布中期業績，截至今年6月底止，虧損5.84億元，去年同期錄得1.63億元純利；每股虧損7.57仙；派中期現金股息每股9.18仙，與去年同期持平；核心EBITDA按年升2%至53.96億元。集團解釋，期內錄得虧損主要由於推動免費電視及OTT業務增長，導致投資及融資成本增加，以及盈大地產於日本二世古花園柏悅酒店項目開支所致。

另外，集團宣布派發特別中期息，並將以實物分派盈大地產股份，股東每持有1000股電訊盈科股份，可獲派85股盈大地產股份。

至於媒體業務方面，上半年收益為19.02億元，當中「Now TV」收益按年跌6%至12.7億元，主要由於全球主要體育賽事暫停，以及銷售活動減少所致。不過，免費電視「Viu TV」及 OTT業務的收益均錄得增長，分別按年升2%及14%。集團指出，免費電視的觀眾人數及廣告收益持續上升，上半年「ViuTV」 的廣告收益按年急升19%至1.13億元，而OTT業務的用戶基礎不斷擴大，用戶活躍度及利潤亦有改善。

記者：葉子晴

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