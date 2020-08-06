金發局早在2017年發報告，建議香港效仿新加坡等地，引入「集團虧損稅務寬免機制」，但未有獲政府採納。今日當局再度建議引入機制。該稅收制度下，同一母企持有股份不少於75%的子公司之間，在計算利得稅時，並非單獨計算個別公司，而是可整合計算或互相轉移虧損，最終達致納稅額度較少。

舉例而言，集團下兩間子公司，若一間錄得虧損，另一間錄得盈利，則盈利企業在計算應繳稅利潤時，可扣減同系公司的虧損。金發局提議，新制亦將受到數項限制，例如每間受惠子公司必須均由母企持至少75%股權；各子公司採用同一會計期；若兩公司稅率不同，將作出調整等。

羅兵咸永道亞太區金融服務稅務主管、金發局稅務及金融服務工作小組組長葉招桂芳表示，建議將利於發展本地金融服務業，因多數大型集團在從事不同金融業務時，一般會設立不同實體，便於接受監管，亦有「防火牆」的作用，因而在該行業中，各子公司虧損、盈利不同的情況亦常見。

被問及措施可惠及的金融公司數目，她未有回應。此外，問及預計政府庫房將因此少收的稅收，她亦指資料難以取得，而未有正面回應。

翻查資料，2017年當局首次提出建議時，受到商界及會計界大力歡迎，但政府未有接納。葉招桂芳表示，相信港府當時是因應經合組織（OECD）推出系列反避稅計劃，因而決定採取觀望態度，未有採納建議。

畢馬威中國金融服務業稅務主管合伙人、金發局稅務及金融服務工作小組成員包迪雲則表示，認為港府當時主要考慮香港本身稅基較窄，再引入減免制度會造成稅收不穩定。但他認為，參考新加坡經驗，該國採用制度多年，亦未出現稅收不穩定的狀態。

至於會否有企業藉此避稅，金發局於報告中指出，現時已經有足夠措施確保制度不被濫用，例如稅法中已經有「反避稅條文」，而公司繳稅時，亦需要申報關聯交易。

記者：馬迪帆

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