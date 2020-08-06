長和（0001）最新的中期業績顯示，近年新組成的歐洲及港澳電訊控股公司CKH Group Telecom，在旗下成立全資的附屬公司CK Hutchison Networks ，管理歐洲六國中2.91萬個發射站，目標是優化成本、達致更佳營運效益，並透過提高目前1.2倍之出租率，以壯大收益基礎。集團繼續積極研究選項，盡量擴大此重要業務為集團帶來之價值。

環顧長和的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），期內達到469.46億元，按年減少10%。除了和記電訊亞洲錄得增長之外，全皆下跌。CKH Group Telecom為眾業務環節中，貢獻EBITDA達32%佔最多，達到149.21億元，按年減少15%。在越南、印尼及斯里蘭卡經營的和記電訊的EBITDA則達8.72億元，按年增長20%。基建業務在EBITDA的貢獻次之，達137.68億元，按年減少4%，貢獻佔比達29%。港口及零售業務則在EBITDA層面佔比12%及10%，分別達到55.39億元及26.26億元，按年下跌14%及43%。赫斯基能源由盈轉虧，LBITDA達27.51億元。

若以EBITA（除息稅前盈利）計，基建業務貢獻最大，佔比達34%，達到89.89億元，按年下跌9%。CKH Group Telecom、港口、零售、和記電訊亞洲則分別獲利77.77億、34.54億、29.7億及1.94億元，按年下跌28%、19%、55%及10%。赫斯基則虧損54.87億元。

按地區劃分，歐洲佔EBITDA比重達55%，按年減少1個百分點，達到260.4億元；香港業務則佔比4%，按年增加1個百分點，達16.94億元；中國業務佔比8%，按年減少2個百分點，達到35.18億元。

記者：陳偉燊

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