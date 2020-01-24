長實中期基礎溢利跌35% Greene King蝕19億 料港樓市平穩
文章日期：2020年8月6日 16:41
長實（1113）公布，中期純跌58%，至63.6億元，撇除房地產投資信託及投資物業 的公平值虧損，分別13.18億元及6.89億元，基礎溢利為83.67億元，跌35.5%。中期息0.34元，減少34.6%。業績倒退，長實稱主要由於疫情對集團業務帶來負面影響。
飛機租賃上半年收 入15.2億，跌2.3%；收益為7.3億元，增2.23%；Greene King於上半年度錄得經營虧損19.38億元。
李澤鉅指，新型冠狀病毒疫情對全球帶來之沉重壓力未減，滯後影響因各國政府所提供資助而尚未全面反映，疫症何時受控亦難以預測，市場仍面對艱巨挑戰，多國經濟增長預期繼續顯著放緩。另外，中美首階段貿易協議尚待全面落實、英國脫歐細節未定及美國大選臨近，而國際關係矛盾加劇，料為環球政經局面帶來更多變數，為營商環境增添不明朗因素。
李澤鉅指，香港政府推出一系列措施支持經濟及就業情況，加上本地物業市場長期有置業需求，隨著疫情減退將逐漸釋放，在目前持續低息環境下，預料樓市長遠傾向平穩發展，並將繼續以房屋政策為主導。
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