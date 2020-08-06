港鐵（0066）公布，截至6月底止中期業績由盈轉虧，虧損3.34億元，每股虧損0.05元，派中期股息25仙。2019年同期錄得純利56.04億元。港鐵上月初發盈警，預期虧損2億至7億元，中位數為4億元，今次公布的數字貼近預期下限。

期內，總收入下跌23.63%至215.92億元。經常性業務利潤跌83.8%至4.33億元。物業發展利潤52億元，大升5.71倍，主要來自「日出康城」的物業發展項目。投資物業重估由去年同期錄得收益20.66億元轉虧為今年的59.67億元。

因受新型冠狀病毒疫情影響，上半年總乘客量6.37億人次，較去年同期下跌37.7%。香港車站商務總收入於今年上半年下跌49.1%至18.09億元，主要由於因關閉邊境而為免稅店提供的租金減免以及受疫情影響所提供的商店租金減免。期內，廣告收入減少 64.9%至2.13億元，主要由於零售業和旅遊業表現欠佳，導致廣告支出減少。

今年首六個月的物業租賃業務收入減少0.9%至24.69億元，主要由於疫情爆發為租戶提供租金減免，所提供的租金減免將於個別租戶的餘下租約期內在損益表中攤銷，只有小部分已在截至6月底止六個月的損益表中反映。

疫情期間，港鐵給予租金補助，當中優先考慮中小型租戶。於今2月至4月期間，中小型租戶可獲減免一半租金，並按個別情況為大型租戶提供租金減免支援。我們由年5月起，特別租金減免會根據租戶業務性質及所受的影響而每月作出審視。

沙田至中環線方面，截至6月底止，大圍至紅磡段及紅磡至金鐘段已分別完成99.95%和86.9%。

截至6月底止，港鐵正處於發展階段的15個新建住宅物業項目落成後，將於未來7年提供約2萬個新住宅單位。

港鐵展望，儘管疫情帶來持續的挑戰，集團的財務狀況仍然穩健。視乎市況而定，目前預計在2021年第一季度末之前為三項物業發展項目進行招標，並且預計將在未來幾個月內預售兩項物業發展項目。

港鐵全日收報39.4元，下跌0.25%。

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