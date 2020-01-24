長江和記（0001）公布今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為130億元，按年減少29%，為市場預期下限。整體EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為593.41億元，按年減少10%。每股派中期息0.614元，按年減少29%。

主席李澤鉅表示，和2019年上半年相比，今年的自由現金流較高，以致長和的債務淨額對總資本淨額比率改善1.1%，最新為25.1%。他說，全球經歷種種出人意表之衝擊。然而，最近於6月及7月出現溫和回穩跡象，歐洲及內地多個市場亦逐步放寬限制措施。倘此等趨勢延續，集團於下半年之經營環境或有所改善。現時對2020年之展望作出任何揣測，實屬言之尚早。集團在營運上將繼續專注於回復收益增長，維持嚴格但靈活之成本、資本開支與投資控制，以及加快推行數碼方案及應用功能。集團在財務上將透過審慎管理所有業務之債務水平及流動資金，保持穩固兼具韌力之財務根基。

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