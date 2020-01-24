美國國務卿蓬佩奧表示，將會清除美國應用程式平台上不可信任的中國App，市場憂中美關係再度惡化，日中最多跌過461點，低見24641點，午後跌幅收窄，收市跌171點或0.69%，報24930點，成交金額1358億元，較上日增加10.64%；國指跌54點或0.53%，報10202點。

恒生科技指數收報7576點，升0.39%。美國威脅將中國App下架，內地科企巨頭騰訊（0700）受壓，埋單跌0.98%，收報555.5元，拖低大市30點。ATMX中，除騰訊向下，其餘均做好，美團（3690）一度創上市新高，見229.2元，收報221.2元，升1.28%；阿里巴巴（9988）收報257元，升0.47%；小米（1810）收報15.92元，升2.18%。港交所（0388）創上市新高後回軟，收報385元，跌0.26%。

藍籌股中以石油股表現最好，中石化（0386）升1.46%，收報3.48元，跑贏藍籌；其次為中海油（0883）升1.41%，收報8.64元；中石油（0857）隨大市向下，跌0.36%，收報2.78元。長建（1038）表現最曳，收市跌2.93%，收報39.7元。

手遊股炒起，IGG（0799）收報10.16元，勁升31.27%；網龍（0777）收報24元，升2.13%；心動公司（2400）創上市新高，高見47.7元，收報46.95元，升11.52%；創夢天地（1119）收報5.03元，升3.29%。

經營HKTVmall的香港電視（1137）午後續升，收報7.89元，逆市升4.37%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.81元，升6.58%。盈喜股日清食品（1475）一度平上市高位8.24元，收報8.09元，升0.12%。

長和系今日放榜，長和（0001）績前偏軟，收報50.9元，跌0.68%；長實集團（1113）收報44.55元，跌1.11%；李嘉誠幼子李澤楷擁有的電盈（0008）報4.49元，升0.22%。

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