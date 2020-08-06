新型冠狀病毒疫情對全球個人務造成重大影響，渣打銀行公布7月初在12個地區進行的調查結果，發現香港有28% 的受訪者指他們的收入在過去一個月減少，比率低於全球平均的34%。

調查發現，41%的受訪者表示他們的消費上升，30%表示需要增加借貸。調查亦發現，疫情對自僱人士的影響最大，36%香港受訪者表示收入減少，48%更表示過去一個月的貸款增加。

對於未來3至6個月的就業狀況而言，35%的受訪者認為公司會裁員，40%認為工時會下跌，37%認為薪金會減少。其中，18至24 歲的年輕人對能夠成功渡過疫情的信心較低，有41%預期會被解僱，亦有54%預期工時會減少。

財務前景方面，只有36%的受訪者預期他們的個人收入在未來三至六個月會改善，比率低於中國、台灣、馬來西亞和印尼，但略高於新加坡；有兩成港人預期收入會下滑，比率較中國、台灣、馬來西亞及印尼高，反映港人對個人財務前景較為悲觀。

另外，港人亦有尋求其他渠道增加收入，四成半受訪者表示會透過在金融市場交易或投資以增加收入，56%表示會考慮尋求第二收入來源，52%表示會發展新技能。

記者：黃逸沂

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