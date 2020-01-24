影片串流平台YouTube清除2500個與中國有關的虛假信息頻道，中美角力再度升溫，港股連升兩日後回吐。半日跌409點或1.63%，報24692點，失守十天線，成交金額778億元；國指跌141點或1.38%，報10115點。

騰訊（0700）領跌，半日挫2.67%，收報546元，拖低恒指83點；其次為匯控（0005），跌2.21%，收報33.2元，拖低大市46點。港交所（0388）破頂後回吐，跌1.55%，收報380元

恒生科技指數收報7474點，跌0.96%。ATMX僅美團（3690）向上，一度創上市新高，高見229.2元，收報222.4元，升1.83%；阿里巴巴（9988）收報254.2元，跌0.63%；小米（1810）收報15.58元，無升跌。

藍籌股中僅三桶油及九龍倉置業（1997）高收，以中海油（0883）表現最好，半日升1.17%，收報8.62元；其次為中石化（0386）升0.87%，收報3.46元；中石油（0857）升0.36%，收報2.8元。九龍倉置業半日升0.17%，收報28.9元。長建（1038）昨日公布業績，績後跌3.79%，收報39.35元，是跌幅最大的藍籌。

經營HKTVmall的香港電視（1137）上月總交易額6.2億，日均單量同破頂，該股逆市向上，收報7.98元，升5.56%；其對手、經營759阿信屋的CEC國際（0759）同樣向上，收報0.78元，升2.63%。日清食品（1475）昨日發盈喜，今日一度平上市高位8.24元，收報8.11元，升0.37%。

長和系今日放榜，長和（0001）績前偏軟，報50.45元，跌1.56%；長實集團（1113）收報44.55元，跌1.11%。李嘉誠幼子李澤楷擁有的電盈（0008）報4.48元，無升跌。

其餘個股方面，宏利第二季核心盈利升7.5%，半日收報107.9元，漲2.37%。

旭輝（0884）7月合同銷售額急升51%，收市報6.82元，升0.59%。

昨日公布業績的IGG（0799）表現強勢，股價創新高，高見9.39元，收報9.36元，升20.93%。

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