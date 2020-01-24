新冠肺炎疫情下出現的「宅經濟」，帶動手遊股發展。手遊開發商IGG（0799）首席營運官兼執行董事許元形容為「辛苦、滿血復活」的上半年，先經歷核心遊戲月流水表現3年最低，及後創出歷史新高，帶動收入增長，故決定分紅6成回饋股東。

許元稱，「宅經濟」的確為遊戲行業帶來一定機會，但不是每間公司都可以「躺著賺錢」，認為中期溢利的大幅增加的主因是公司變革成功。

未來「宅經濟」或隨着疫情減退，許元表示，公司未來的業務增長仍然是「靠自己」。他解釋指，雖然中國疫情放緩，相關地區收入仍見增長；相反，美洲等地疫情反覆，收入增長卻跟其他地區相近。

許元透露，公司下半年將推出6款新遊戲，未有預測下半年業績走勢。同時，公司亦會致力打造遊戲以外的工具APP，以跟用家創造「藕斷絲連」的關係，或許他們再沒有玩旗下遊戲，亦希望未來公司有新遊戲時，有途徑「請他們回來」。

他又表示，心動公司（2400）是公司長期合作夥伴，睇好其業務未來增長，須視乎其業績再決定會否套現股份。

對於美國擬下架當地應用程式商店的中國程式，許元表示，該公司總部位於新加坡，相信上述措施影響不大。

記者：蔡穎霖

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