宏利（0945）公布，今年第二季錄得歸於股東的收入淨額7.27億元(加元．下同)，按年下降50.71%。核心盈利15.61億元，按季上升7.51%。每股盈利0.35元，派第二季普通股0.28元。

期內，新造業務價值錄3.84億元，按年下降22%；年度化保費等值銷售額錄12億元，跌15%；財富與資產管理業務錄51億元的淨流入，而去年同期的淨流動值則屬中性水平；開支效益比率48.9%，按年錄3.6個百分點的跌幅。

季內「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率 155%。第二季普通股股東資金核心回報率12.2%，普通股股東資金回報率5.5%。期內開支效益比率48.9%，較 2019 年第二季錄得 3.6 個百分點的利好跌幅。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，相信宏利具備充分條件應對這充滿挑戰的新環境。面對充滿挑戰的營運環境，恪守開支紀律顯得尤為重要。期内透過將核心一般性開支按年減少 5%，在開支效益比率方面改善3.6個百分點。公司宣布，期望在2020年底前實現節省10億元的開支效益目標，比原訂計劃提前兩年。

宏利現報109元，上升3.42%。

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