美股向上，港股今早跟隨高開。恒指今早高開98點或0.4%，報25201點，成交金額20億元；國指今早高開34點或0.35%，報10291點。

友邦（1299）領漲大市，開市升1.6%，報73.1元，貢獻恒指40點。ATMX中，僅騰訊（0700）向下，開報560.5元，跌0.09%；阿里巴巴（9988）報257元，升0.47%；美團（3690）報219元，升0.27%；小米（1810）報15.64元，升0.39%。港交所（0388）平上市高位387.6元，報387.6元，升0.41%。

藍籌股中以申洲國際（2313）表現最好，開市升3.79%，報100元；長建（1038）中期盈利削半至28.6億，中期息持平，開市報40.4元，跌1.22%，為表現最弱藍籌。電能（0006）昨日公布中期業績，純利跌40.3%，維持派息0.77元，開市升0.12%，報43.5元。

長和系今日放榜，長和（0001）報51.5元，升0.49%；長實集團（1113）報45.2元，升0.33%。李嘉誠幼子李澤楷擁有的電盈（0008），開報4.48元，無升跌。

港鐵（0066）同樣今日派成績表，開市無升跌，報39.5元；中芯國際（0981）績前平開，報32元，無升跌。

其餘個股方面，經營HKTVmall的香港電視（1137）上月總交易額6.2億，日均單量同破頂。開市報7.87元，升4.1%。經營759阿信屋的CEC國際（0759）開市同樣向好，報0.77元，升1.32%。日清食品（1475）昨日發盈喜，開報8.12元，升0.5%。

信達（1359）公布，擬分拆信達證券於A股上市，開市報1.62元，漲逾半成。

香港電訊（6823）上半年少賺12%，派中期息30.1仙，今早平開11.6元。

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