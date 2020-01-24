港股ADR跌32點 長實、長和、港鐵、中芯等公布業績
文章日期：2020年8月6日 08:50
美股向上，港股ADR則跌32點或0.13%，報25070點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.09%，折合報561.51元；匯控（0005）跌0.38%，折合報33.82元；建行（0939）跌0.61%，折合報5.75元。
美期升0.15%至0.31%。日股現跌0.26%，韓股現升0.75%，澳股現升0.8%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括長實集團（1113）、長和（0001）、高偉電子（1415）、美高梅中國（2282）、港鐵（0066）、電盈（0008）、中芯（0981）、越秀房產信託基金（0405）等。
立德教育（1449）今日上市，定價為2.1元。
希望教育（1765）以2.55元，較上日收市折讓約8.3%，配售4.65億股，新股佔經發行股本6.4%。集資11.85億元，將用於收購、建設內地學校及一般企業用途。
經營HKTVmall的香港電視（1137）上月總交易額6.2億，日均單量同破頂。
IGG（0799）中期溢利升88%，派中期及特別息50.2港仙。
綠城服務（2869）盈喜，料上半年多賺至少五成。碧桂園服務（6098）發盈喜，中期多賺逾50%。
融創中國（1918）上月賣樓金額增27%；雅居樂（3383）7月合約銷售額升49%；世茂集團（0813）升45%。
信達（1359）公布，擬分拆信達證券於A股上市。
長建（1038）中期盈利削半至28.6億，中期息持平。電能（0006）中期純利跌40.3%，維持派息0.77元。
香港電訊（6823）上半年少賺12%，派中期息30.1仙。
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