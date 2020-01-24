美國經濟數據雖然好壞參半，但受刺激措施憧憬，以及新冠疫苗早期實驗數據積極所帶動，道指高開96點見全日低位後，最多曾升393點，標普500指數亦逼近歷史新高。現貨金曾升至新高的2,055.79美元，白銀亦高見27.13美元，見2013年4月以來的最高水平。

美國經濟數據個別發展，ADP數據顯示美國企業7月份就業人數增加16.7萬，遠低於預期，但7月服務業指數升至2019年初以來最高的58.1，遠超預期的55，顯示情況正從3月低點穩步改善。市場留意周五公布的就業報告，目前預期就業人數增長放緩，不過美國總統特朗普稱「將公佈很高的就業數據」。

美國刺激法案談判繼續僵持，白宮幕僚長表示，如果沒有達成協議，特朗普將在周五前就失業援助採取行動，市場對刺激前景的樂觀預期推動美股標普500指數逼近歷史新高。

金價銀價續升，高盛預測金價將上升至2300美元，而美銀預計，金價18月內有望問鼎3,000美元，明年銀價可升至35美元。

道瓊斯工業平均指數收市升373點，或升1.39%。標準普爾500指數收市升21點，或升0.64%。納斯達克綜合指數收市升57點，或升0.52%。

迪士尼升8.8%，報127.61美元(下同)，是道指升幅最大的藍籌，而沃爾瑪跌1.39%，報129.81元，是道指跌幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報440.25元，升0.36%，谷歌母公司Alphabet收市報1479.09元，升0.39%，亞馬遜收市報3205.03元，升2.11%，Facebook收市報249.12元，跌0.28%。

德國DAX指數收市升0.47%，報12660.25點；法國CAC 40指數收市升0.9%，報4933.34點；英國富時100指數收市升1.14%，報6104.72點。