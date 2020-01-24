Jefferies：中美磨擦中資或轉到港上市 港交所最牛看526元
文章日期：2020年8月5日 18:16
券商Jefferies發表報告指，香港新股市場集資額冠絕全球，加上中國經濟好轉及與美國緊張局勢，或吸引中資公司從美國轉投香港，使香港本地市場受惠於此。
因應中國經濟回暖，從2020年首季按年跌6.8%，反彈至第二季的按年升3.2%，好過市場預期，吸引投資者。而受地理因素影響，香港往往是中資公司到海外上市的首選。根據今年1月一份調查顯示，逾六成受訪者表示，上市首選為中國；香港則以26%排行第二，超越第三位美國的19%。
報告指出，由於美國參議院已通過一項將外國公司除名的法案，如果美國監管機構無法連續3年對該公司進行審計，將可將該公司除牌，加上港交所2018年更改上市規則，允許中國新經濟獨角獸上市。故港交所（0388）或能受惠中美緊張關係，使正在計劃上市的中資公司，從美股轉向到香港市場，帶動投資氣氛，將推動港交所股價上漲。
該行認為，若中美兩國緊張局勢進一步升級，市場將出現下行風險，港交所股價料跌至180.1元；中期前景喜憂參半，現時目標價為360.28元，2020年預期市盈率40倍，評級為「持有」。港交所應繼續受益於全球資金流入，如出現牛市，料該股高見526.2元。
港交所今天收報386元，全日升9.2元或2.44%。
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