天星銀行宣布，將於明日（6日）將私人貸款的最低年利率由2.99厘，大幅下調1.14厘或38%，至1.85厘，從而協助市民渡過艱難的經濟環境。該行於上月初（7月3日）推出免文件貸款服務，貸款網頁瀏覽人數於推出首日已增長一倍，而整體貸款申請人數按月上升接近2倍，貸款提取金額更上升2.7倍，或反映市場對虛擬銀行貸款有一定需求。

此外，天星銀行又指，將特別為成功獲批貸款之客戶免費提供信貸報告資料，包括信貸評級、貸款及信用卡結欠，且無須收費，以鼓勵客戶可更了解自己的信貸評級，清楚掌握財務健康狀況，為將來求職、移民或申請按揭各方面做好準備。

該行指出，其透過科技縮短貸款流程，由申請至貸款過戶最快只需5分鐘，現有客戶只需透過其手機應用程式，填寫貸款申請金額、供款期數和個人資料，無須提交入息證明及住址證明，即可享最低貸款年利率，且不設手續費及行政費，減省客戶的貸款成本。客戶可在貸款期內隨時提前還款，亦無需繳付任何手續費。

記者：溫藹紅

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