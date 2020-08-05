長和系旗下的TOM集團（2383）公布6月底止中期業績，期內受新冠肺炎疫情影響，收入按年下跌14.81%至3.68億元，當中科技平台及投資佔0.32億元，媒體業務則佔3.37億元。股東應佔虧損按年增加36.59%至1.12億元，不派中期息。

主席陸法蘭指出，集團與中國郵政攜手營運的電子商貿企業郵樂，尤其於疫情嚴重期問，嚴重影響郵樂供應鏈及物流網絡的運作，B2B的交易總額為26.35億元人民幣。然而，由於購買行為轉移至線上，使郵樂的B2C線上交易激增。

社交網絡業務痞客邦，收入總額為2300百萬元，分部虧損為300萬元，隨著台灣的經濟有望於下半年反彈，痞客邦已準備就緒，進一步擴增其數碼產品以帶動收入。台灣出版業務保持市場領導地位，收入總額及分部溢利分別為3.22億元及1400萬元。該集團繼續撤出部份戶外媒體廣告業務中表現欠佳的附屬公司。

此外，TOM集團仍持有WeLab已發行股份的8.26%股權，並於今年3月投資於從事中港人工智能平台的妙盈科技，持股4.78%股權，該公司政大中華區的金融機構和上市公司提供「環境、社會及管治」的完整解決方案。

記者：陳偉燊

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