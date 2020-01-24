花旗公布可持續發展策略 提供2,500億美元環保融資額
文章日期：2020年8月5日 17:31
花旗集團今公布《2025年可持續發展策略》，以加快全球過渡至低碳經濟步伐。集團指，該策略包括為全球客戶的環保項目，提供2,500億美元（約1.9萬億港元）融資額的目標，融資形式涵蓋貸款、債券發行、首次公開招股等，從而支持可再生能源、潔淨科技、循環經濟等各類方案。此前，集團已於去年完成在2015年公布達到1,000億美元（約7,751億港元）的融資目標，較原定計劃提早超過四年達標。
該策略主要集中在三大範疇，包括過渡至低碳經濟、氣候風險及可持續經營。除了加推低碳方案融資額2,500億美元，花旗表示，集團亦將加強評估貸款組合對氣候改變，所造成的轉型及實體風險之抗禦能力，並繼續按氣候相關財務披露工作小組的建議，披露最新情況；同時預期可於今年底前，達到全球業務百分百採用可再生能源的目標，以推動全球可於2025年底前，將二氧化碳排放量減少45%的目標。
此外，透過投資可再生能源計劃，花旗香港業務已百分百使用可再生能源，該等計劃包括購買中電（0002）及港燈（2638）的「可再生能源證書」。為支持香港發展可再生能源及節能方案，集團將於今年內在九龍東的花旗大樓天台，安裝太陽能發電板、混合太陽能熱水系統及風力發電機，從而為大樓公共地方發電，所得熱水用於員工食堂及健身室淋浴間，餘下電力則將透過計劃輸至中電。
記者：溫藹紅
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