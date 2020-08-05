金管局聯同銀行業中小企貸款協調機制宣布，額外再延長「預先批核還息不還本」計劃下，貿易融資貸款還款期90天。貿易融資貸款因屬短期性質，自5月起獲延長還款期90天後，將於8月開始陸續到期。雖然全球貿易環境相對4月公布計劃時已經稍見好轉，但業界考慮到疫情在各地出現反覆，而部分客戶資金周轉仍然有困難，同意讓有需要的企業客戶再延長貿易融資貸款。

金管局表示，已向所有參與銀行，發信要求採取措施落實新安排。業界也同意，合資格企業客戶在5月至7月底新取用的貿易融資貸款，同樣可以要求延長90天。如屬自償性貸款， 銀行可要求客戶當收到相關款項後償還貸款。

金管局指，因應合資格企業選擇參與計劃的比率只介乎一至兩成，而銀行業為應對疫情須安排部分員工在家工作，銀行不會為這次延期安排向個別客戶發出通知，有需要的企業客戶可以聯絡銀行，銀行將以預先批核的原則處理本金還款延期要求。為了更全面了解客戶的需要，銀行在處理過程中，可能會邀請客戶提供最新的營運資料。

金管局表示，一直有與業界研究如何處理「預先批核還息不還本」計劃10月底到期後的安排，會繼續透過協調機制，與銀行和工商界保持溝通，期望能夠盡快就後續安排作出決定。

銀行業中小企貸款協調機制於去年10月成立，金管局為召集人，參與代表由原先9家活躍於中小企貸款的銀行，現時增至11家，成員亦包括香港銀行公會以及按證公司。

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