長江基建（1038）公布6月底止中期業績，期內受到新冠肺炎疫情影響，加上需要重新計算英國遞延稅項負債，亦欠缺去年出售電能實業（0006）2.05%權益，以及出售長沙湘江伍家嶺橋和五一路橋兩個項目的收益等原因，因此股東應佔溢利按年下跌52%至28.6億元。每股派中期息0.68元，與去年保持同一派息水平。

該集團指，由於英國企業稅維持在19%，而非原先調低至17%，因此要重新計算英國遞延負債，但有關項目的調整為非現金性質。另英國Northumbrian Water之新規管期於4月1日生效，准許回報大幅下調，准許收益亦隨之遞減。受新冠肺炎疫情拖累，加拿大Park N'Fly受打擊最大，主要原因是當地空中交通幾近完全停頓，影響泊車服務需求。

期內電能實業、英國、澳洲、歐陸、加拿大、新西蘭及中港市場的基建業務，分別貢獻經營溢利8.13億元、9.43億元、9.18億元、4.93億元、1.46億元、0.53億元及1.11億元，分別按年下跌55%、62%、17%、3%、20%、30%及58%。在財務方面，長建手持現金及存款157.35億元，按年增加30.29%，淨負債比率為13.9%。

集團主席李澤鉅展望，新冠肺炎的疫情將來的長遠後果未可知，但是預期疫情有所改善，普遍商業活動回歸正常狀態，預期大部分業務將可迅速復元。目前最大挑戰是眾多受監管業務，已於近期或即將陸續進行規管重設。在超低利率及通脹率的環境下，加上監管機構取態強硬，預期准許回報下調將導致收益遞減。受影響的公司將與監管機構商討更佳的協議，同時，該集團已準備就緒把握收購機遇，包括研究多個在疫情期間暫時擱置的項目。在部署收購時，其具備可夥拍其他長江集團成員長江實業（1113）及電能實業（0006）之靈活性。

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