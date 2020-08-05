雖然全球疫情未有紓緩跡象，信銀國際首席經濟師廖群預料，中國下半年將回復疫情前的狀態，經濟增長5.7%，但因疫情令經濟復蘇緩慢，預料中國全年經濟放緩至按年增長2.4%，下年則會增長8%以上；而香港今年全年的GDP則會有6.7%的衰退。

廖群估計，中央將逐步加碼寬鬆內地貨幣政策，下半年會再降準1至2次，每次50基點；亦會減稅、加快啟動基建等。他表示，中央會加速「內需循環」，預計疫情結束後會出現「報復性消費」，消費、投資活動會回復。他又指，因美元貶值，人民幣升值快，但認為中央會穩定人民幣升值，而中美加速脫鉤亦會對升值有影響，故認為下半年人民幣升值不會太多，兌美元會維持在6.95的水平。不過，他認為中央今年未必會減息，基準利率亦不變。

香港方面，他預計，受第三波疫情爆發、中美關係惡化，以及全球經濟衰退影響，香港下半年GDP將下跌4.3%，而全年則會有6.7%的衰退。

國際走勢方面，廖群預料，下半年全球GDP將下跌4.8%。疫情下各國均採取擴疫措施，令生產、消費下跌，但廖群仍認為，疫情回落的機會大於二次爆發，預料全球經濟會比上半年復蘇，惟因抗疫措施難以完全解除，復蘇力度會非常緩慢，主要經濟體除了中國外，仍會是負增長。

記者：黃逸沂

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