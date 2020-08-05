香港電訊（6823）今日收市後公布，截至6月底止中期業績，純利按年倒退12.2%至18.98億元，每股基本盈利25.06仙，派中期息每股30.1仙。受累於疫情下香港電訊零售門市人流顯著下降，另加上流動通訊漫遊收益大幅下滑，集團上半年EBITDA 為 55.46 億元，較去年同期減少3.3%。

集團期內總收益按年減3%至146.06億元，當中本地電話服務收益減少5%至15.32億元，反映住宅用戶過渡至寬頻及流動通訊，以及期內中小型企業結業及縮減規模造成商業電話線路減少的雙重影響；本地數據服務按年升2%至36.96億元；寬頻網絡業務收益持續增長，期內收益較去年同期增加2%。截至今年6月底止，集團後付客戶每月每戶平均收入（ARPU） 為181 元，較去年同期跌8.6%。

香港電訊續指，儘管面對激烈的市場競爭及疫情的不利影響，儘管消費情緒疲弱，手機的生態圈亦尚未成熟，但5G初期上客情況令人鼓舞，今年6月底的5G客戶人數為7.8萬。隨著消費者應用程式轉趨成熟及 5G 手機開始普及，預期客戶升級至 5G 的步伐將會加快。

香港電訊今日收報11.6元，升0.69%。

記者：葉子晴

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