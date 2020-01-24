IGG中期溢利升88% 派中期及特別息50.2港仙
文章日期：2020年8月5日 17:01
手遊開發商IGG（0799）中期溢利為1.328億元（美元，下同），較2019年中期7070萬元升88%，較2019年下半年9410萬元增加41%，主要得益於期內公司成本管控得宜以及全球化投資業務表現。 中期每股盈利為0.1084元。IGG中期派每股0.251港元（約0.032美元），較2019年中期息僅0.13元升93%。公司同時派特別息每股0.251港元。
IGG的中期收入為3.123億美元，按年減12%，主要因上線多年的經典遊戲收入自然回落，但較2019年下半年的收入3.13億元回升。期內集團遊戲業務企穩回升，旗下遊戲《王國紀元》月流水於期內重拾升勢，回升至5400萬元水平，七月更突破6000萬元。《王國紀元》全球註冊用戶已升至3.2億，月活躍用戶（MAUZ）逾1300萬。
在IGG的3.123億元的收入中，《王國紀元》佔84.4%，《城堡爭霸》佔7.7%，其他佔7.9%。期內銷售及分銷費用為6750萬元，按年減少32%，主要因期內廣告費用減少，佔收入比率為22%，按年跌6個百分點。研發費用為3690萬元，按年跌14%，佔收入比率為12%。
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