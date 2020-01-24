港股兩連升 收漲155點 騰訊以日中高位收市 港交所破頂
文章日期：2020年8月5日 16:22
港股午後穩守25000點大關，全日最多升220點，高見25167點，收復廿天線，收市升155點或0.62%，報25102點，成交金額1228億元，較上日減少15.87%；國指升52點或0.52%，報10256點。
北水南向合計淨流入9.39億元，較上日減少72.62%，連續第8日流入，累計流入268.23億元。騰訊（0700）領漲大市，收升2%，收報561元，貢獻恒指61點；港交所（0388）創上市新高，高見387.6元，收報386元，升2.44%，推高大市33點。
恒生科技指數收報7547點，升1.49%。ATMX全線揚，阿里巴巴（9988）收報255.8元，升0.79%；美團（3690）先跌後升，收報218.4元，升0.18%；小米（1810）收報15.58元，升0.52%。
中國加快半導體國產替代步伐，利好中芯國際（0981），收報32元，升4.92%。其餘晶片股個別發展，華虹半導體（1347）收報36元，升2.27%；SOLOMON SYSTECH（2878）收報0.243元，升8.97%；太睿國際控股（1010）收報1.63元，跌0.61%；ASM PACIFIC（0522）收報91.8元，跌0.7%。
金價高企，金礦股強勢。招金礦業（1818）收報9.83元，升4.02%；紫金礦業（2899）收報4.94元，升4%；價值黃金（3081）收報48.72元，升2.74%；SPDR金ETF（2840）收報1482元，升2.92%。
日清（1475）中午發盈喜，午後股價升勢凌厲，一度創上市新高，高見8.24元，收報8.08元，升11.6%。受疫情影響，網購股做好，香港電視（1137）收報7.56元，升6.18%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.76元，升2.7%。
香港寬頻（1310）宣布與實惠展開長期企業策略及業務夥伴合作，刺激股價破頂，一度漲3.32%，高見14.94元，收報14.84元，升2.63%。
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