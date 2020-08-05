美國永利公佈第二季度數據顯示，旗下永利澳門（1128）受到新冠肺炎疫情波及，由盈轉虧，季度股東應佔虧損近3.52億美元，較市場預期略遜，經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）由盈轉負，虧損達1.94億美元。截至6月底止上半年，經調整物業EBITDA亦由正轉負，虧損達1.64億美元。

季內永利澳門的娛樂場業務自2月份停業15天後，已全面恢復。旗下永利皇宮及永利澳門兩項物業的第二季度經營收益分別為870萬美元及1190萬美元，按年大減98.6%及97.6%，經調整EBITDA虧損分別為1.109億美元及8260萬美元。半年計，永利皇宮及永利澳門的經調整EBITDA虧損則為1億美元及6343.8萬美元。

按項目劃分，永利皇宮娛樂場在第二季內錄得1142.8萬美元負收益。季內其分別經營100張貴賓、221張中場賭枱及480台角子機，貴賓賭枱贏額為負2980.6萬美元，贏率為負1.73%；中場賭枱贏額為716.8萬美元，贏率為32.5%；角子機贏額則為239.5萬美元。永利澳門方面，則分別經營91張貴賓、229張中場賭枱及440部角子機，貴賓賭枱贏額為負1216.1萬美元，贏率為負2%；中場賭枱贏額為339.1萬美元，贏率達8.3%；角子機贏額則有262.6萬美元。

非博彩業務方面，永利皇宮及永利澳門的酒店入住率分別只有4.4%及7.5%，可供使用客房收益（REVPAR）分別只有15及25美元而已；平均每日房租則分別為339及342美元。該集團最新股價報13.34元，跌1.91%。