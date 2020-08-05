實惠集團和香港寬頻（1310）宣布，雙方展開長期企業策略及業務夥伴合作，在未來五年，香港寬頻企業方案為實惠集團提供電訊服務，以鞏固實惠集團發展新零售服務的計劃；另一方面，實惠集團則為香港寬頻過百萬住宅客戶帶來家居購物優惠。

是次策略合作讓兩家公司的客戶群共享連串優惠。由即日起，客戶憑指定優惠碼於香港寬頻網站登記指定家居寬頻計劃，可享400元實惠現金券；凡於實惠消費滿1000元或於家匠TMF成功開立度尺單的MALIBU及雲滙2期住戶，可享香港寬頻免費6個月無合約家居寬頻服務。特選香港寬頻新客戶成功登記及安裝指定家居寬頻計劃，即可獲超過1000元的實惠傢俬家品禮券、家匠TMF免費度尺服務及訂造傢俬額外97折優惠。

實惠集團董事長關百豪表示，即使面對重重困境，實惠集團依然繼續不遺餘力推動香港家居市場發展，同時，與業界於逆境下互相支持，激發雙方創造力，致力提供更優質且具競爭力的服務予顧客群。他們會繼續尋求與香港寬頻於各方面，包括科技等層面上的合作機會。香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光表示，今次與實惠集團的雙贏合作，展望未來，他們繼續尋求與不同企業多方面合作的機會，讓更多住宅及企業客戶一同受惠，同時帶動業務持續增長。

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