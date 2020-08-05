長和（0001）旗下持股46.79%的和黃中國醫藥醞釀來港上市多時，該集團今早舉行視象會議時，首席執行官賀雋表示，集團作為在港的本土創新醫藥公司，大部份營運又在內地的話，來香港上市只是時間問題。但是大前提是，因為香港市場較注重商業化，他們有意先向外證明，數項在研發中的癌症用藥能夠達致市場上及商業上成功，並有賺錢能力，便可能在明年稍後時間進行上市。他們正等候這個時間來臨。

他又指出，隨著和黃中國醫藥的3款醫藥產品在不同市場展開銷售，有望在2024年實現收支平衡。不過，正因為集團有意推進產品在內地及海外進行臨床測試，當中旗下4項自主研發新藥資產中的HMPL-306，更會隨著美國研發團隊壯大，會首次實現在美國及內地同步做臨床測試，減少浪費時間。他估計，該4項新資產有望在未來6至12個月，進入註冊研究階段，將來亦會同步開發癌症及免疫疾病產品。他不諱言，由內地做臨床測試，到推進到海外進行臨床測試時，研發費用會由今年估計的1.8億至2.1億美元，穩定地增加至未來的2.3億至2.5億美元。但是他強調，集團手上有可動用資金5億美元，相信足以支持研發活動所需。

因應集團陸續推出愛優特、索凡替尼、沃利替尼等產品銷售，賀雋估計，這有助集團抵銷部份研發開支費用。同時，集團過往曾經引進泛大西洋投資集團入股，並部署日後來港上市，及加上有意出售非核心資產，因此他相信，這足以支持集團往後的研發活動。為配合產品如索凡替尼等可能於2021年尾在美國市場推出，集團有意在這18個月時間準確，計劃在美國建立商業團隊，打開當地銷售市場。他估計團隊規模可以在100人或以下，其更會進一步和更多合作夥伴洽商，幫助產品推廣。至於在內地的商業團隊，目前則有逾320人。

至於集團有那些非核心資產可供日後出售套現方面，賀隽並沒有具體言明，但是他說：「公司有若干傳統中藥業務，具有盈利能力，在過往幫助公司去為研發費用方面，提供資金，但是考慮到公司在腫瘤科用藥方面進行研發及推出產品，因此基於協同作用的考慮，他們或在具備條件時，出售部分非核心資產」。

首項腫瘤用藥愛優特在內地市場面世後，共錄得1.88萬個療程，約3760名患者付費，上半年實現銷售約1400萬美元，市場滲透率約14%。執行董事兼首席科學官蘇慰國估計，該產品的市場佔有率可望進一步提升。

記者：陳偉燊

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