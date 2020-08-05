消費股回暖 周黑鴨可吼

恒指高開後回順，曾經倒跌78點之後回升，最多升204點、高見25150點，半日收報25088點，升141點或0.57%；國指升0.50%。大市半日成交672億元。

科技股偏強，科技指數升1.24%。騰訊（0700）升近2%，中芯（0981）升4%，微盟（2013）比亞迪電子（0285）升逾8%。港交所（0388）升逾2%。醫療、生物科技股做好，微創（0853）升半成，信達生物（1801）升3%。汽車吉利汽車（0175）升近2%。新能源、消費股向好，龍源（0916）升近8%，安踏（2020）、海底撈（6862）升逾2%。昨天反彈的中資金融股回吐，濠賭股偏軟。

消費股回暖，周黑鴨（1458）亦有扭轉調整格局，可以留意。據中金研調，受到疫情及出外活動受限的影響，周黑鴨交通樞紐店復蘇較為緩慢，只是恢復至3成左右，但非交通樞紐店已恢復至七八成，而線上銷售理想，抵消部分門店影響。此外，周黑鴨推動單店特許經營模式、利用品牌豐富產品有序進行，為中長期擴張帶來動力。

股價方面，周黑鴨上月底低位大幅反彈至6.5元回順，守住10天線，今早再揚並升破6.5元，呈拾級向上走勢，短線入市可以低收6.2元止蝕。

劉思明

投資版副主編