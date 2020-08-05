大酒店（0045）中午公布的中期業績及第二季數據顯示，在疫情嚴重打擊下，上半年旗下全球酒店的收入按年跌至少5成以上，其中香港半島酒店上半年收入2.82億元，按年減少54%；出租率銳跌52個百分點，平均房租亦跌36%，平均可出租客房收入則跌87%。

按季度看，香港半島酒店第二季平均可出租客房收入跌至352元，按季跌42.9%；平均房租跌穿3000元水平，從第一季的4395元降至第二季的2804元，跌幅36.2%；第二季出租率則比第一季跌1個百分點至13%。

集團在本港的其他業務亦不好過，在租金收入減少及訪港旅客幾近絕跡之下，山頂凌霄閣上半年收入減少62%，只有3500萬元；山頂纜車整體收入亦減少74%至1200萬元。不過山頂纜車花園道總站的商業項目聖約翰大廈於上半年全數租出，新租約帶動收入增長1%至2800萬元。

淺水灣住宅物業項目雖然住宅收入及出租率維持穩定，但限聚令導致不少婚禮取消或推遲，令餐飲及宴會收入下降，上半年項目整體收入3.11億元，按年跌6%。

另外，由於零售銷售轉弱及位於香港機場的半島精品店暫時關閉，半島商品的收入按年下降58%至1300萬元。

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